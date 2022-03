Giovedì 10 marzo 15 giovani conseguiranno il titolo in Ingegneria. Dall’ultima indagine occupazionale 2021 del Politecnico di Milano sui laureati triennali in Ingegneria sono emersi dati dati importanti per i giovani di oggi: il 27% degli studenti è già occupato il giorno della laurea; il 92% risulta occupato a 6 mesi dal conseguimento del titolo, mentre a 12 mesi dal conseguimento del titolo il tasso di occupazione sale al 98%.

Alle ore 14:30 del 10 marzo è prevista la proclamazione per gli 8 laureandi in Ingegneria Gestionale, che hanno già discusso la tesi martedì 8 marzo, perché, per permettere agli studenti e alle loro famiglie di vivere la proclamazione come un momento di assoluta festa, la discussione della tesi da alcuni appelli viene anticipata rispetto al momento della proclamazione.

Alle ore 15:00 è prevista, invece, la proclamazione per i 7 laureandi in Ingegneria Informatica che hanno già sostenuto la prova finale attraverso l’elaborazione di alcuni progetti e che, pertanto, non dovranno discutere la tesi. Alcuni dei laureandi partono con l’elaborato da una esperienza di stage in azienda, perché hanno scelto di arricchire il proprio curriculum formativo con un’ esperienza lavorativa prima del conseguimento del titolo con risultati molto soddisfacenti: infatti, alcuni di loro, proseguiranno il rapporto con l’azienda dopo la laurea.

Le esperienze di stage denotano una sinergia in costante crescita tra il Polo di Cremona e le aziende del territorio che hanno saputo cogliere e apprezzare la qualità delle competenze offerte ai futuri Ingegneri.

L’attuale situazione di emergenza sanitaria ancora non ci consente di festeggiare all’interno del Campus insieme ai laureandi e alle loro famiglie.

Il percorso accademico inoltre a Cremona può essere arricchito dai Percorsi di Eccellenza, caratterizzati da attività di formazione avanzata – concomitanti con il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica o Ingegneria Gestionale – che consentiranno a dieci giovani talentuosi di migliorare fortemente le proprie capacità a livello di approccio meritocratico, multidisciplinarietà e comportamento aziendale e ai primi 5 assegnatari di ottenere anche una borsa di studio da 5 mila euro.

Per chi fosse alle prese con la scelta del percorso universitario il Polo di Cremona sta organizzando per il 3 maggio un Open Day. Durante questo appuntamento sarà possibile non solo approfondire l’offerta formativa del campus cremonese, ma anche svolgere colloqui individuali rivolti sia agli studenti che alle loro famiglie per poter sciogliere ogni dubbio prima dell’immatricolazione. Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email a orientamento-cremona@polimi.it

