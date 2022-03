Il 77% degli adolescenti ha paura della guerra. Questo è il risultato del sondaggio che Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ha ottenuto da un campione di 100 coetanei. Infatti, dopo quello che sta succedendo in Ucraina, si è iniziato a pensare come sarebbe se la guerra arrivasse anche in Italia.

