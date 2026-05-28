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Cronaca

Furto di rame e bronzo nel cimitero: macabra scoperta a San Martino in Beliseto

di Giuliana Biagi

Nottetempo ignoti hanno forzato il cancello posteriore della struttura (chiusa per manutenzioni) e hanno devastato una trentina di tombe e i rivestimenti delle cappelle

L'ingresso del cimitero saccheggiato
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Odioso furto di rame e bronzo la scorsa notte al cimitero di San Martino in Beliseto, frazione di Castelverde, chiuso proprio da ieri  per le programmate operazioni di sistemazione a seguito delle estumulazioni.

Ignoti hanno forzato il cancello posteriore e saccheggiato una trentina di tombe e le cappelle gentilizie, staccando le parti metalliche più pregiate. Prese di mira anche le gronde e i canali in rame del cimitero. Un grave danno economico (ancora in corso di quantificazione ma sicuramente ingente) e tanta amarezza per le famiglie colpite negli affetti più cari. 

L’amministrazione comunale – fa sapere il sindaco Graziella Locci – provvederà a interpellare i titolari delle concessioni interessate proprio per capire l’entità dei danneggiamenti. Si sta inoltre procedendo a denuncia contro ignoti.

Il cimitero, decentrato rispetto al centro abitato, si trova in una via di fuga ottimale per i malviventi, probabilmente una banda specializzata in furti di questo tipo.

Dalla furia dei ladri si sono invece salvati gli altri cimiteri del capoluogo e delle frazioni, anch’essi chiusi in questi giorni.

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