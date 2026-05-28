Ritorno a Cremona: conclusa l’impresa in bici di Mariotti per la donazione degli organi

È tornato a Cremona dopo aver attraversato l’Italia in bicicletta per portare un messaggio di vita. Si è conclusa l’impresa di Giampietro Mariotti, consigliere provinciale AIDO, partito nei giorni scorsi dalla città del Torrazzo e arrivato fino a Santa Maria di Leuca, all’estremità del tacco d’Italia.

Un viaggio lungo oltre 1.500 chilometri, affrontato tappa dopo tappa con un obiettivo preciso: promuovere la cultura della donazione degli organi e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di esprimere il proprio consenso.

“Le tappe sono state belle, i posti meravigliosi – racconta Mariotti – ma lo scopo principale era il messaggio da lanciare: dire e scrivere sì alla donazione”. Un tema ancora attuale e delicato. Oggi, infatti, oltre il 42 per cento degli italiani continua a opporsi alla donazione degli organi al momento della scelta.

L’iniziativa, promossa da AIDO, l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, ha visto Mariotti accolto calorosamente dai volontari locali in ogni città attraversata, in un ideale passaggio di testimone all’insegna della solidarietà. Ora il ritorno a Cremona, con la soddisfazione di aver completato una sfida sportiva importante, ma soprattutto di aver acceso ancora una volta i riflettori su un gesto che può salvare molte vite.

© Riproduzione riservata