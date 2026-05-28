Vanoli, firmato il passaggio a BC Roma: completato il trasferimento societario

Oggi, giovedì 28 maggio, alle 11 è stato compiuto il passaggio formale che sancisce la fine dell’esperienza della Vanoli Cremona in città. Davanti al notaio a Milano è stata infatti completata l’operazione che ha portato il trasferimento del codice FIP della società biancoblù alla BC Roma Srl, completando così l’iter già avviato nelle scorse settimane con il via libera del Consiglio federale.

Si tratta del primo vero atto ufficiale e definitivo del trasferimento della società da Cremona a Roma, dopo mesi di indiscrezioni, trattative e comunicazioni che avevano accompagnato la chiusura della stagione sportiva. Con la firma di questa mattina, il titolo sportivo della Vanoli lascia formalmente Cremona dopo oltre vent’anni di Serie A, promozioni, salvezze, playoff e la storica conquista della Coppa Italia del 2019.

Nelle scorse settimane il presidente Aldo Vanoli aveva spiegato le ragioni della scelta, parlando della difficoltà di sostenere ancora nel lungo periodo il progetto cestistico cremonese senza nuovi investitori e confermando l’interesse di un gruppo intenzionato a sviluppare il club nella capitale.

Per Cremona si chiude così ufficialmente un capitolo importante della propria storia sportiva. Resta invece ancora aperto il tema del futuro del basket giovanile cittadino, con Vanoli Young e il progetto legato ad Andrea Trinchieri al lavoro per mantenere sul territorio parte dell’attività del vivaio attraverso una nuova Academy dedicata ai giovani.

© Riproduzione riservata