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28 Mag 2026 Grosso ramo si schianta nel parchetto di via Sesto: pianta tagliata alla base
Cronaca

Grosso ramo si schianta nel parchetto di via Sesto: pianta tagliata alla base

La segnalazione nelle prime ore di questa mattina. Il ramo, appesantito dal ricco fogliame, è caduto durante la notte danneggiando una panchina

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Un grosso ramo si è spezzato nella notte da un ippocastano nel parchetto di largo Ragazzi del ’99, zona via Sesto, andando a cadere contro una panchina, visibilmente danneggata. Di conseguenza questa mattina sono intervenuti gli addetti incaricati da Aem che hanno tagliato alla base il tronco.

Tra le cause ipotizzabili dello schianto, c’è il ricco fogliame che caratteriuzza le piante in questo periodo dell’anno, appesantendo i rami, situazione esasperata anche dalla pioggia delle ultime ore.

L’area ora è stata transennata, ma c’è preocupazione tra i residenti, per  il possibile ripetersi di situazioni analoghe in altre strade del quartiere.

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