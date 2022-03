I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza una donna che, il 15 febbraio scorso, alla guida del suo veicolo ha abbattuto il semaforo di via Dante, all’angolo di via Stauffer. L’incidente aveva provocato conseguenze notevoli ed evidenti alla circolazione fino ai giorni scorsi, quando il semaforo, completamente distrutto, è stato ripristinato. La conducente dall’accertamento eseguito dai sanitari dell’ospedale di Cremona, è poi risultata positiva alle analisi del sangue.

L’incidente era avvenuto intorno alle 02.40 della notte a pochi passi dalla caserma dei carabinieri Santa Lucia. I militari che avevano rilevato l’incidente hanno immediatamente notato che la donna presentava i sintomi tipici di chi aveva bevuto troppo e, tenuto conto che stava per essere trasportata in ospedale per curare le lievi ferite riportate nel sinistro, hanno chiesto ai sanitari di verificare l’eventuale stato di ebbrezza.

Come previsto in queste situazioni, la patente è stata comunque immediatamente ritirata in attesa dell’esito dei sanitari che è arrivato alcuni giorni fa, confermando lo stato di ebbrezza nel momento dell’incidente e indicando un valore del tasso alcolemico nel sangue molto alto, pari a 2,10 g/l, oltre quattro volte il consentito dalla legge.

La donna è stata quindi denunciata all’Autorità Giudiziaria, mentre il mezzo utilizzato non è stato sequestrato perché per i gravi danni riportati la notte dell’incidente, era stato demolito.

