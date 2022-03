Il metodo Rondine approda al Liceo Vida di Cremona. La scuola della Diocesi, infatti, è tra i 19 istituti superiori in Italia (unica scuola paritaria) che hanno aderito alla rete della Cittadella della Pace e che, a settembre, per l’anno scolastico 2022/2023, avvieranno per il triennio del liceo classico e scientifico una apposita “Sezione Rondine”.

Si tratta di un approccio innovativo alla didattica e alla formazione che porta il metodo Rondine per la trasformazione dei conflitti e la promozione della pace nelle scuole e nelle classi. Un percorso sperimentale, realizzato in sinergia con il Ministero dell’Istruzione, che abilita i giovani a diventare cittadini globali, protagonisti delle sfide del Terzo Millennio, diventate sempre più centrali e urgenti dopo la pandemia e con la guerra in Ucraina in corso.

Il nuovo triennio Rondine è frutto di una vera e propria co-progettazione tra il Liceo Vida e l’Organizzazione Rondine Cittadella della Pace, fondata da Franco Vaccari. Fondamentale, è il coinvolgimento del territorio. La progettazione, la costruzione e la realizzazione della Sezione Rondine avverrà in sinergia con le realtà cremonesi che negli anni hanno dimostrato di avere a cuore il benessere delle nuove generazioni circa le sfide del presente e del futuro: accelerazione, complessità e conflittualità.

Dieci docenti del Liceo Vida hanno già partecipato ai corsi di formazione e abilitazione di Rondine e sono pronti a sperimentare insieme ai ragazzi questo nuovo approccio alla professione che punta anche a restituire ai professori il ruolo e la passione di educatori.

Inoltre, anche il Liceo Vida, nel triennio Rondine, inserirà una figura innovativa prevista da questo metodo: il tutor di classe, un facilitatore relazionale che supporta la classe e i docenti nell’insieme per rafforzare la coesione alla radice, partendo dalle molteplici relazioni.

“Gestione del conflitto ed educazione alla pace: è l’approdo naturale per il Liceo Vida” dichiara la dirigente Roberta Balzarini. “I nostri studenti sono chiamati ad una crescita non solo didattica e intellettuale, ma anche emotiva. Il metodo Rondine ci aiuterà ad ottenere ulteriori strumenti per prendere consapevolezza di sé e degli altri e ad imparare strategie per risolvere le situazioni di conflitto”.

Una nuova cultura del conflitto come opportunità di crescita e sviluppo e una nuova cultura del gruppo classe che diventa una piccola comunità dove praticare la cittadinanza, mettendo insieme il saper fare e il saper essere. Così, anche il Liceo Vida partecipa a questo nuovo cantiere per una scuola dinamica, aderente ai bisogni dei territori e alle specificità dei giovani.

Per condividere con il territorio, con gli studenti e i professori, questa grande novità, il Liceo Vida ha organizzato l’evento “Rondine a Cremona” che si terrà giovedì 17 marzo dalle 9.45 presso il Seminario vescovile di via Milano. La mattinata inizierà con una presentazione del metodo Rondine e del progetto alla presenza delle autorità e in collegamento con Franco Vaccari, fondatore e promotore di Rondine.

Dalle 11.30 si apriranno i lavori di tre tavoli di pace, pensati su tre tematiche chiave (per il mondo, per i fragili, per noi) con l’obiettivo di stringere alleanze con le realtà del territorio che potranno accompagnare i giovani della sezione di Rondine nel loro percorso ed essere luoghi a cui i ragazzi porteranno il loro contributo.

