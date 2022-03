Regione Lombardia mette a disposizione 30 milioni di euro per realizzare ulteriori due lunghi tratti della Ciclovia turistica nazionale Vento. Nel dettaglio, lo stanziamento è di 20.088.112 di euro per la tratta L3 da Pavia a San Rocco al Porto (Lodi) che attraversa 16 Comuni per un totale di 75 chilometri. Mentre 9.765.354 euro sono stati stanziati per la tratta L5 da Stagno Lombardo (Cremona) a Viadana (Mantova) che attraversa 9 Comuni per un totale di 51 chilometri. I Comuni interessati nel tratto cremonese, sono quindi anche Pieve d’Olmi, San Daniele Po, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo, Gussola, Martignana Po, Casalmaggiore.

Lo stanziamento è stato messo a disposizione con una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Con il provvedimento viene approvato lo schema di accordo tra Regione Lombardia e Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori riguardanti le due tratte in questione. I 30 milioni di euro derivano da fondi statali e fondi regionali, questi ultimi stanziati attraverso il Piano Lombardia.

“La Ciclovia Vento è un’infrastruttura sostenibile di notevole rilevanza per la nostra terra” dichiara l’assessore Terzi. “E per questo come Regione Lombardia siamo fortemente impegnati per la realizzazione delle diverse tratte. Un importante impegno economico, attraverso gli stanziamenti di risorse regionali, ma anche tecnico e politico. La Ciclovia Vento rappresenta un’opportunità strategica per i territori attraversati, che potranno beneficiare dell’indotto legato al cicloturismo”.

“L’itinerario suggestivo – prosegue Terzi – lungo gli argini del Po saprà attirare l’attenzione di appassionati e turisti in Italia e all’estero. Stiamo lavorando per realizzare una grande operazione di valorizzazione territoriale. Ci saranno ricadute positive sotto molteplici aspetti: turistico, economico, storico e culturale. La Ciclovia sarà molto utile anche ai residenti che potranno spostarsi in modo sostenibile e in sicurezza. Regione Lombardia ha appostato le risorse necessarie per completare i lotti lombardi per circa 350 km e sta lavorando per avviare le necessarie attività”.

