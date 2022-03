Si era incastrato tra le sbarre di un cancello di un’abitazione a Casalbuttano e non riusciva più a muoversi: solo l’intervento dei Vigili del Fuoco, nella serata di lunedi 14 marzo, ha consentito ad un cane di piccola taglia, un cucciolo senza microchip, di tornare in libertà e di essere accolto provvisoriamente da parte dei residenti. Ora però si pone il problema del suo affido, come segnala l’appello comparso sul gruppo “Sei di Casalbuttano se …”: “Il cane è stato liberato dai vigili del fuoco, non ha microchip, è dolcissimo!!! Vi prego, se qualcuno è interessato, non facciamolo andare in canile”.

