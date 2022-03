Caos questa mattina in carcere, dove, intorno alle 8.15, un’assistente capo di Polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto di nazionalità nigeriana. A denunciare la vicenda è l’Osapp (Organizzazione sindacale di polizia penitenziaria).

Soltanto il pronto intervento degli altri agenti ha consentito di scongiurare il peggio, sebbene il poliziotto aggredito abbia dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale. I motivi del gesto per il momento non sono noti, ma per il sindacato si tratta dell’ennesimo episodio di violenza all’interno del penitenziario.

L’aggressore si trova in carcere per reati contro il patrimonio e violenza, e dopo il fatto è stato tratto in arresto. “L’episodio di Cremona dimostra ancora una volta come l’escalation di violenza nelle carceri abbia purtroppo come obiettivo gli agenti di polizia penitenziaria che prestano servizio nelle sezioni” commenta Leo Beneduci, segretario generale del sindacato, secondo cui “non sarebbe stata ancora attuato un piano finalizzato alla prevenzione di tali episodi e soprattutto alla gestione di tali eventualità”.

Conclude il sindacalista: ” la priorità nel contesto lavorativo deve l’incolumità del personale di polizia penitenziaria e più in generale di tutti gli operatori penitenziari.

Ad oggi le evidenze denunciata dimostrano clamorosamente il contrario”.

