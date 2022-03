Al via i pagamenti per l’assegno unico. L’Inps, in collaborazione con la Banca d’Italia, ha avviato la prima mensilità per 5 milioni di figli beneficiari, riferiti a 3 milioni di domande presentate tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022.

mgg/abr/mrv

© Riproduzione riservata