BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: 3-0 (25-22 / 25-19 / 25-16)

Perugia: Bongaerts 2, Diop 10, Bauer 6, Melandri 9, Havelkova (K) 8, Guerra 23, Sirressi (L), Guiducci, Melli 1, Provaroni, Nwakalor. Non entrate: Rumori. All. Cristofani-Tortorici.

Vbc: Bechis (K) 1, Rahimova 5, Zambelli 3, White 2, Shcherban 9, Braga 10, Carocci (L), Ferrara (L), Malual 9, Guidi, Szucs, Di Maulo, Mangani 2. All. Volpini-Zagni

Una nuova debacle per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, sconfitta 3-0 dalla Bartoncini Fortinfissi Perugia. E la situazione, in chiave salvezza, si fa davvero dura per le rosa.

