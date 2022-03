Il palinsesto di Cremona1 si arricchisce di una nuova trasmissione, per la prima volta dedicata ai giovani. Si chiamerà “TAG – Tempo Ai Giovani” e sarà condotta da Giovanni Rossi e Nicoletta Tosato. Un programma realizzato con l’aiuto degli istituti scolastici cremonesi, che vedrà intervenire in studio un gruppo ogni volta diverso di adolescenti pronti a confrontarsi su temi di attualità, costume e società: dalla guerra in Ucraina, al bullismo, passando per i social media, la movida, il rapporto con il mondo adulto. Una finestra sul mondo dei giovani, che potranno parlare a ruota libera senza il timore di essere giudicati, e al tempo stesso aiuteranno i più grandi a comprendere la loro visione – poco conosciuta e spesso criticata – delle problematiche d’oggi. “TAG – Tempo Ai Giovani” vede la partecipazione dei ragazzi anche nella scenografia, realizzata dal Liceo Artistico Stradivari di Cremona.

Un ciclo di dieci puntate che arricchirà la programmazione della tv di Cremona per tutta la primavera. Appuntamento dal 17 marzo, ogni giovedì alle 20:55 sul canale 19, visibile in tutta la Lombardia.

