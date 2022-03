“Riqualificare, oltre i giardini storici di piazza Roma, le vie adiacenti, era necessario per rendere fruibile una zona come l’ex area taxi che verrà pedonalizzata e, con l’avvicinarsi della bella stagione, verrà restituita alla cittadinanza creando continuità, senza auto, dalla Galleria 25 Aprile ai giardini pubblici, allargando di fatto questo spazio e consentendo anche un eventuale ampliamento dei plateatici dei locali che si affacciano sulla via”: questa la posizione dell’amministrazione comunale diffusa oggi in una nota, riguardo lo spostamento dei taxi dalla zona limitrofa alla galleria al lato opposto della piazza che ha fatto scattare la protesta di alcuni residenti per il venir meno di alcuni posti auto.

“Lo spostamento dell’area taxi – continua la nota – chiesta da tempo dagli operatori, anche attraverso le associazioni di categoria, è stata oggetto di analisi nelle varie commissioni taxi in cui veniva richiesta una collocazione in centro storico dotata di un nuovo impianto telefonico. Le soluzioni proposte sono state diverse, ma sicuramente più problematiche rispetto alla sosta per i residenti.

“Sulla scorta di queste esigenze, la scelta è caduta sul lato est di piazza Roma che svincola questo importante servizio pubblico da tutte le situazioni che coinvolgono il centro, compresi mercati e manifestazioni.

“Per quanto riguarda la sosta dei residenti si è pensato immediatamente alla loro ricollocazione e gli 8 posti presenti e i 3 posti riservati ai disabili generici sono stati recuperati nelle immediate vicinanze anche a seguito di una razionalizzazione della sosta destinata al carico e allo scarico che risultava in sovrabbondanza e spesso utilizzata impropriamente”.

I posti residenti sono stati così recuperati:

3 stalli in corso Campi lato Galleria 25 Aprile;

2 stalli in piazza Roma con accesso da via Ingegneri;

1 stallo in via Capitano del Popolo

2 stalli in piazza Roma lato sud

Gli stalli disabili sono stati così recuperati:

1 stallo in piazza Roma lato sud

1 stallo in piazza Roma lato est

1 stallo in via Capitano del Popolo

Una revisione dunque degli spazi, della viabilità e un miglioramento del servizio pubblico taxi per i cittadini, gli ospiti e i turisti a Cremona.

