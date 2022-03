Sono ormai 365 i profughi ucraini giunti in territorio cremonese, di cui la metà minorenni: a rendere noto il dato, la Prefettura di Cremona, che nella mattinata di giovedì ha riunito la cabina di regia per la gestione dell’emergenza umanitaria, a cui prendono parte tutti gli attori istituzionali e del terzo settore.

I numeri continuano a crescere e rispetto alla scorsa settimana sono quasi raddoppiati, tuttavia per il momento si tratta ancora di cifre gestibili. Per il momento sono arrivate solo persone che avevano una rete parentale o amicale sul territorio, e per la maggior parte alloggiano infatti presso famiglie o parrocchie. Tuttavia la situazione è in continuo divenire, e l’evolversi del conflitto porterà sicuramente nuovi arrivi. Per questo ci si sta preparando anche ad un’accoglienza più diffusa. lb

© Riproduzione riservata