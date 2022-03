Nella sera di ieri, venerdì 18 marzo, intorno alle 20.30 è scaturito un incendio in un appartamento di via Palestro. All’interno si trovavano tre persone. Scattato l’allarme al 112 sul posto si è precipitata per prima una Pattuglia della Polizia Locale di Cremona, composta dagli Agenti C.D. e P.L., dell’Unità di Pronto Intervento – Squadra motociclisti che, evacuato l’appartamento, si è quindi prodigata per spegnere le fiamme provenienti dal tetto rallentandone l’avanzata, in attesa dei Vigili del Fuoco.

Gli agenti, infatti, sono entrati all’interno della stanza interessata e, saliti su un armadio, hanno utilizzato un estintore in dotazione per arginare le fiamme provenienti dal tetto. Uno degli agenti, tuttavia, causa fumo respirato, ha accusato problemi respiratori ed è stato soccorso dal collega in attesa dei sanitari del 118. I vigili del fuoco, sopraggiunti poco dopo, hanno domato l’incendio.

