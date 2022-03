Venticinque centesimi in meno al litro sui prezzi di benzina e gasolio e possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 mesi il pagamento di luce e gas. Sono due dei prinipali interventi contenuti nel decreto legge approvato ieri, venerdì 18 marzo, dal Consiglio dei ministri.

In mattinata a Cremona il presidio degli autotraspotatori: in via delle Vigne c’era anche il presidente di Cna Lombardia, il cremonese Giovanni Bozzini, secondo il quale servirebbe altro.

Una quindicina gli autotrasportatori presenti, con bandiere, striscioni e i loro camion, parcheggiati simbolicamente uno accanto all’altro nella zona industriale sulla castelleonese.

Giovanni Rossi

