Sarà un assegno da 2,4 milioni quello che incasserà Aem Cremona nei prossimi mesi come partecipazione al dividendo di A2A, dove partecipa con lo 0,85% all’azionariato. La società energetica milanese bresciana che ha inglobato Lgh ha chiuso il bilancio 2021 con numeri record, come ricorda il Giornale di Brescia: 11.5 miliardi di euro di ricavi, 504 milioni di utile e proposta di dividendo o,0904 euro ad azione, da approvare nell’assemblea dei soci fissata al 28 aprile.

“Avendo registrato una crescita importante dell’utile ordinario – ha dichiarato l’ad Mazzoncini – abbiamo deciso un dividendo extra”. I ricavi sono cresciuti soprattutto per l’aumento dei prezzi del gas, che non viene prodotto da A2A, ma comprato e rivenduto, oppure utilizzato per la produzione elettrica; e per l’acquisizione di alcune società, ad esempio nel fotovoltaico.

