Grande spavento per un incidente avvenuto alle 15,20 circa in tangenziale, di fronte all’Itis Torriani, oggi lunedi 21 marzo, quando un autoarticolato che viaggiava sulla corsia di sorpasso è entrato in contatto con una autovettura Renault Megane, in transito nella corsia di destra. L’auto, colpita sulla fiancata sinistra, ha ruotato su se stessa sbattendo contro il new jersey.

I passanti hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale che era impegnata in un posto di controllo nelle vicinanze; una volta giunti sul posti gli agenti hanno contattato i soccorsi e prestato supporto all’autista della Renault, sotto shock. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, un’ambulanza e l’automedica, oltre ad altre due pattuglie della Polizia Locale. Via Seminario è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora durante i rilievi ed i soccorsi.

I rilievi sono stato affidati all’unità motociclisti della Polizia Locale di Cremona. Alla base dell’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi, vi sarebbe un sorpasso vietato da parte del mezzo pesante – che trasportava ferro – con conseguente ritiro della patente per il camionista. L’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Cremona con ferite serie.

© Riproduzione riservata