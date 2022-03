Era il maggio 2019 quando il Carrefour di via Rosario a Cremona ha abbassato le serrande: una scelta allora dettata dal generale andamento negativo dei tre punti vendita cremonesi in linea con il trend nazionale. Ma arriva un colpo di scena, a cui però la catena francese ha abituato in altre città del Nord Italia: la riapertura dello stesso punto vendita. Sì, il Carrefour di via Rosario riapre, nei prossimi due mesi, ci dicono persone della zona. A conferma di questo anche svariati annunci di lavoro proprio per quel punto vendita.

In loco, al momento è tutto fermo. Ed è rimasto come nel giorno della chiusura di tre anni fa. Si tratta dunque di riallestire la struttura con mobilio e uffici. In questo modo Borgo Loreto tornerà ad avere quel supermercato che tanto era necessario per chi ha difficoltà a spostarsi, anziani in primis. fb

