Il presidente ucraino Zelenski è intervenuto oggi, martedì 22 marzo, in collegamento davanti alle camere riunite a Montecitorio, un discorso breve e toccante per ricordare le atrocità della guerra. In precedenza c’era stata la telefonata con il Papa. La reazione dei parlamentari cremonesi Pizzetti e Bossi.

Servizio di Giovanni Palisto

