Taglio del nastro per il neonato centro di prima accoglienza per i profughi ucraini alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. La struttura sorge al padiglione 4 in un locale a due piani interamente rimesso a nuovo grazie al lavoro dei volontari della protezione civile comunale che prestano servizio all’hub vaccinale.

mra/pc/abr/gtr

© Riproduzione riservata