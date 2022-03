Lindbergh S.p.A., azienda di Pescarolo a capo dell’omonimo Gruppo attivo come piattaforma tecnologica proprietaria (T-LINQ) per l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha comunicato l’avvio della collaborazione con due nuovi clienti in Francia.

Nello specifico, si tratta della multinazionale tedesca Bizerba, leader nella produzione di bilance di precisione, già cliente di Lindbergh in Italia, e di AGCO, multinazionale americana leader nel settore della fornitura di ricambi per il settore delle macchine agricole.

Le due società potranno usufruire del servizio a valore aggiunto di consegna notturna in-boot in-night offerto da Lindbergh tramite la piattaforma tecnologica proprietaria T-LINQ, ideata per l’offerta di un ampio range di servizi integrati, specificatamente destinati ai tecnici manutentori.

Il servizio in-boot in-night, nell’ambito dei servizi di network management proposti da Lindbergh riguarda la vendita di servizi e prodotti, forniti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli in uso (entro le 7 del mattino) ai tecnici manutentori dell’industria e della manifattura, massimizzandone la produttività.

L’importanza di questi accordi risiede nelle potenzialità di upselling di cui Lindbergh potrà beneficiare. Bizerba,ad esempio, dopo una prima fase di test, ha scelto di ampliare il servizi oin-boot in-night tale percui, entro il mese di marzo, l’implementazionedei servizi in corso si si estenderà a tutti i 130 tecnicidell’azienda. AGCO, a sua volta, dopo aver sperimentato con successo il servizio di consegna notturna presso i propri venditori nel territorio della Normandia, ha esteso il servizio alla Bretagna e si appresta a implementarlo anche nelle regioni del Sud e dell’Est della Francia.

Andrea Allegrini, Sales Director di Lindbergh, dichiara: “L’implementazione di questeimportanticollaborazioni con due primari Clienti non rappresenta soltanto una concretaopportunità di crescita del nostro businessin Francialegata al nostro servizio di consegna notturna in-boot, ma conferma la maturità e la ricettività del mercato rispetto alla nostra offerta di servizi ad alto valore aggiunto che potranno essere veicolati dalla nostra piattaforma tecnologica. L’estensione a mercati esteri per clienti già fidelizzati sul mercato italiano, infine, rappresenta per noi unimportante segnale di fiducia, sintomo di reliability,nonché di scalabilitàdei nostri servizi”.

