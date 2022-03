Il sindaco Luca Moggi ha annunciato i nomi del Consiglio di Amministrazione di Pizzighettone Fiere dell’Adda. Sono Gianpaolo Bertocchi, Serena Cominetti e Carlo Pedrazzini le tre persone che guideranno la partecipata per i prossimi 3 anni. Il nuovo cda subentra così a quello formato da Stefano Micheli (presidente), Giulio Cattaneo e Linda Sartori.

“Prima di tutto – dichiara il sindaco Luca Moggi – vorrei ringraziare il presidente Stefano ed i consiglieri Giulio e Linda del CdA uscente, che hanno lavorato con grande impegno e dedizione e che ha dovuto affrontare il tragico periodo in corrispondenza della pandemia”.

Il sindaco quindi prosegue: “La scelta di questi tre nuovi profili sono certo che possa garantire la giusta continuità, con uno slancio verso il futuro di Pizzighettone e della promozione del suo territorio. Le scelte operate sono, in primis, espressione della valutazione dei rispettivi curriculum e delle esperienze umane e professionali maturate dagli stessi amministratori”.

“Ringrazio – aggiunge – anche le associazioni principali nell’ambito della promozione di eventi sul territorio che abbiamo voluto riunire allo stesso tavolo, nelle ultime settimane, e che indubbiamente ci hanno aiutato a maturare le riflessioni che hanno poi portato al rinnovo del CDA. Voglio dare il benvenuto al nuovo Consiglio ed augurare buon lavoro, da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale”.

“Sono orgoglioso di dare il mio contributo per questo progetto: vivo in questa comunità da diversi anni e sono certo che questa possa essere l’opportunità per promuovere una realtà particolarmente suggestiva quale è Pizzighettone”, sottolinea Gianpaolo Bertocchi.

“Sono certa – commenta Serena Cominetti – che la mia nomina vada al di là delle questioni di genere, ma sia basata sugli aspetti professionali. Ringrazio l’Amministrazione per l’occasione e tutto lo staff che traghetterà PFA dalla precedente all’attuale gestione. Quello della comunicazione è un ambito che richiederà grande impegno, soprattutto dopo i due anni di pandemia”.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale per la fiducia riposta nel nostro gruppo e per aver saputo individuare tre persone complementari dal punto di vista delle competenz”m» dichiara Carlo Pedrazzini, con esperienze da amministratore locale e presidente del Consorzio Navigare l’Adda, persona quindi nota per il suo impegno per la promozione del territorio.

Il primo evento è già all’orizzonte del nuovo direttivo che si è già messo al lavoro per la “Tre Giorni in Piazza” in programma a Pizzighettone dal 21 al 22 maggio.

