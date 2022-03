“Non abbiamo voluto fare rissa come sembra dall’esterno esserci nell’attuale centrodestra, non c’è particolare ordine all’interno della coalizione”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fdi a Palermo per presentare la candidatura di Carolina Varchi a sindaco di Palermo.

