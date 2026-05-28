Piloni: “utilizzare risorse avanzate da rinatuazione Po per la manutenzione ordinaria”

Serve garantire le risorse per la manutenzione ordinaria del Po, anche intervenendo sulle risorse del Pnrr. A chiederlo, a seguito dell’audizione con Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) che si è tenuta questa mattina in Commissione attività produttive in collaborazione con la Commissione territorio, è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni.

Al centro dell’incontro il tema della navigabilità del Po e dello sviluppo del sistema logistico fluviale e la necessità di risorse per garantire la manutenzione, condizione necessaria per rafforzare gli importanti progetti finanziati grazie al Pnrr.

“Chiediamo- afferma Piloni- che la giunta regionale intervenga con il Governo per valutare se le risorse avanzate dal Pnrr, 150 milioni di euro per il progetto di rinaturazione, siano in parte utilizzabili per la manutenzione attraverso un piano annuale che la garantisca”.

“Regione, inoltre, – conclude Piloni – deve lavorare per garantire ad Aipo risorse proprie per una programmazione stabile e annuale per garantire la manutenzione ordinaria del Po, tra cui gli interventi di dragaggio del Po stesso e dei reticoli idrici minori.

Già nel bilancio di assestamento approvato il luglio scorso avevamo chiesto, attraverso un ordine del giorno bocciato dalla maggioranza, due milioni di euro l’anno per tre anni. Il luglio prossimo, in occasione dell’assestamento, ripresenteremo la richiesta, augurandoci un sostegno da parte della maggioranza, anche e soprattutto a seguito dell’audizione di oggi in cui la necessità di nuove risorse è emersa con chiarezza, così come si era già evidenziata nella cabina di regia per la zona logistica semplificata tra Cremona e Mantova”.

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