Zanzare, proseguono gli interventi di contenimento sul territorio comunale

Con i trattamenti larvicidi in corso dal mese di aprile, la campagna di contenimento delle zanzare sul territorio comunale è entrata nella fase estiva. Il calendario prevede la prosecuzione degli interventi larvicidi e, laddove necessario, l’esecuzione di trattamenti adulticidi mirati nelle aree maggiormente frequentate della città, anche in vista della Fiera di San Pietro. Gli interventi larvicidi costituiscono l’attività ordinaria e principale della campagna e sono finalizzati a contrastare la proliferazione delle zanzare intervenendo sui focolai prima dello sviluppo degli insetti adulti.

Dopo i trattamenti già eseguiti nel mese di aprile, è in corso un ulteriore ciclo programmato fino al 29 maggio (avviato il 25 maggio). Le attività proseguiranno poi nei mesi successivi secondo il calendario definito con la ditta incaricata, interessando l’intero territorio comunale. A integrazione degli interventi larvicidi, nelle notti del 28 e 29 maggio saranno effettuati trattamenti adulticidi mirati nelle aree verdi della città maggiormente frequentate dai cittadini e presso alcune aree sedi di eventi di intrattenimento pubblico. Gli interventi saranno eseguiti in orario serale e notturno e saranno differiti in caso di pioggia. Le zone interessate saranno indicate mediante apposita cartellonistica informativa.

Per quanto riguarda le scuole comunali e statali, sono previsti interventi dedicati nelle serate del 4 e 5 giugno, in orario di chiusura, secondo modalità organizzative volte a non interferire con le attività scolastiche. Gli interventi larvicidi e adulticidi sono realizzati da operatori specializzati. Oltre a contenere un fenomeno che incide sulla piena fruibilità degli spazi aperti pubblici e privati, la campagna risponde a precise esigenze di tutela della salute pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, quali Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile.

Come richiamato anche da ATS Val Padana, la prevenzione delle arbovirosi richiede un’azione costante e coordinata, fondata sia su interventi programmati nelle aree pubbliche sia sulla collaborazione attiva della cittadinanza. La riduzione dei focolai larvali rappresenta infatti la misura più efficace per limitare la diffusione delle zanzare e ridurre il rischio di trasmissione di infezioni.

In questa prospettiva si inserisce l’ordinanza sindacale per la stagione vettoriale 2026, che prevede specifiche disposizioni rivolte a cittadini, amministratori condominiali, soggetti pubblici e privati, responsabili di aree verdi, orti, cantieri, depositi, attività produttive e commerciali, con particolare attenzione a tutti i contesti nei quali possano formarsi raccolte d’acqua stagnante.

L’ordinanza richiama, in particolare, l’obbligo di evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana, svuotare regolarmente sottovasi, secchi, annaffiatoi e recipienti all’aperto, coprire con coperchi o reti zanzariere i contenitori non eliminabili, trattare tombini, griglie e pozzetti privati con prodotti larvicidi autorizzati e mantenere cortili, giardini e aree scoperte in condizioni tali da impedire ristagni d’acqua.

Particolare attenzione è richiesta anche nella gestione degli orti, dei cantieri, dei depositi di materiali e pneumatici e delle aree verdi private. Nei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori collocati all’aperto devono essere riempiti con sabbia umida.

In presenza di casi sospetti o accertati di Dengue o Chikungunya, oppure di infestazioni localizzate di particolare consistenza con possibili rischi sanitari, il Comune potrà attivare interventi straordinari adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai, in raccordo con ATS Val Padana e secondo i protocolli sanitari previsti.

Si raccomanda pertanto alla cittadinanza di adottare comportamenti corretti e continuativi: eliminare l’acqua stagnante, controllare periodicamente balconi, cortili e giardini, trattare i pozzetti privati, mantenere pulite le aree verdi e proteggersi dalle punture, soprattutto nei periodi di maggiore attività degli insetti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata presente sul sito del Comune, dove sono disponibili anche le indicazioni di ATS nell’ambito delle attività di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi.

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