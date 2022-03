La crescita dei contagi da Covid si riflette anche nelle scuole cremonesi: sono 287 i positivi e 246 gli alunni in quarantena, per un totale di 14 classi. Ma a preoccupare è soprattutto il dato sui nuovi focolai: nella settimana dal 14 al 20 marzo sul territorio di Ats Val Padana se ne sono contati ben 108. Di questi, 52 hanno avuto il primo caso questa settimana, mentre i restanti erano già in atto, ma hanno registrato nuovi casi nella settimana in esame. Il focolaio scolastico attivo più numeroso in provincia di Cremona ha coinvolto 6 positivi.

Complessivamente, fa sapere Ats, i dati raccolti evidenziano un modesto incremento dei casi nella fascia d’età 0/19 anni che si manifesta soprattutto sui bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Tale incremento è probabilmente dovuto sia all’arrivo di nuove varianti che al progressivo allentamento delle restrizioni e delle misure di prevenzione individuale. Dunque l’attenzione è puntata sulla famigerata Omicron2, che è considerata la variante più contagiosa di sempre.

Secondo quanto rilevato sinora, sembra che compisca frequentemente l’intestino. Tra i sintomi ci sono nausea, diarrea, vomito, dolore addominale, bruciore di stomaco e gonfiore. lb

