Scuola, Pacifico (Anief): “Bianchi sblocchi subito il contratto”

“Al ministro Bianchi chiediamo subito di sbloccare il contratto. L’inflazione è salita a più di sei punti, ci sono gli arretrati e ci sono gli aumenti di stipendio che già sarebbero scaduti. C’è tanta preoccupazione per delle norme contrattuali che non premiano e non valorizzano il lavoro che viene fatto a scuola”. A dirlo in un’intervista all’Italpress Marcello Pacifico, presidente di Anief.

