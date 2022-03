Spunta il nome della Sperlari per salvare la storica azienda Paluani di Verona. L’azienda di Cremona, dal 2017 controllata dal colosso tedesco del dolciario Katjes International Gmbh, sarebbe pronta ad acquisire il marchio e lo stabilimento della fabbrica di panettoni e colombe della Paluani. Il nome di Sperlari è uscito il 23 marzo nel vertice in Regione Veneto con i sindacati e l’unità di crisi aziendali regionale. Proprio durante questo vertice, come si legge sul Corriere del Veneto, l’azienda di Verona ha ottenuto l’accordo per la cassa integrazione straordinaria dal 28 marzo al 31 agosto per i suoi attuali 60 dipendenti.

Sperlari è un colosso tra i player dei dolciumi, dei prodotti stagionali e dei dolcificanti ( Saila, Galatine, Dietorelle e Dietor solo per citarne alcuni) e dal 2017 è di proprietà dei tedeschi del gruppo Katjes International. Nell’aprile 2021 ha acquisito la maggioranza di Dulcioliva, marchio piemontese storico del settore delle specialità al cioccolato. Secondo fonti non confermate dalle due aziende l’entrata come azionista di Sperlari potrebbe essere ufficializzato nell’arco di un mese.

