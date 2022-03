“Di Cremona, come Chiara Ferragni!” Si descrive così sul suo profilo Instagram nonno Paolo influencer, al secolo Paolo Stroppelli. 80 anni compiuti, vive tra san Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio e sui social si mette in posa, posta storie, realizza i cosiddetti reel. Indole da uomo tuttofare, da qualche settimana è sbarcato su Instagram.

Ad aiutarlo nella gestione dei social è la nipote, Elisa, che ha pensato di portare una “ventata di aria fresca” su un social network solitamente popolato solo da coppie felici e belle ragazze che si truccano. Nonno Paolo ha una lunga carriera di sarto alle spalle, e si diverte ancora con gli strumenti del mestiere. Nelle foto che posta spesso indossa abiti realizzati con le sue stesse mani…niente prove o messe in scena, a vincere è sempre la spontaneità del momento.

servizio di Giovanni Rossi

