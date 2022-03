Nell’ambito della rassegna “Oltre i banchi”, giovedì 31 marzo andrà in scena alle 9.00 e alle 11.00lo spettacolo “La Cenerentola. Grand hotel dei sogni”, tratto da “La cenerentola” di Giocahhino Rossini e con la direzione di Enrico Lombardi e la regia di Daniele Menghini. Il libretto è a cura di Jacopo Ferretti, mentre l’adattamento musicale e drammaturgia è a cura di AsLiCo.

Il padre di famiglia, Don Magnifico, che si trova ormai sul lastrico dopo aver sperperato tutta l’eredità di Cenerentola per soddisfare i capricci delle figlie, trasforma il suo palazzo in un Grand Hotel, con la speranza di risollevare le finanze della casa. Ritagliandosi il ruolo di concierge, obbliga Cenerentola a vestire gli abiti della cameriera e ne fa la sua serva, concedendo alle figlie Clorinda e Tisbe di vivere da eterne vacanziere, servite e riverite dalla povera sorellastra.

Un bel giorno, la visita inaspettata di un ospite speciale cambierà le sorti della fanciulla maltrattata: il principe Ramiro in persona, accompagnato dal cameriere Dandini, ha scelto proprio il famoso Salone delle delizie del Grand Hotel per dare un gran ballo e sposare così la fanciulla dal cuore più puro di tutto il regno. Cenerentola con la sua bontà riuscirà a conquistare il cuore del principe, aiutata dal buon Alidoro, il pony express dei sogni che sfreccia in lungo e in largo per il regno, realizzando i desideri dei cuori gentili.

© Riproduzione riservata