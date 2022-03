Dopo la forzata chiusura causa Covid, riprendono le visite guidate sulla cupola della Pieve di S.Maria Assunta a Soncino. L’itinerario proposto consisterà in una breve visita alla chiesa madre di Soncino (secondo la tradizione la più antica pieve della diocesi cremonese) raccontando curiosità storiche e ammirando alcune delle affascinanti opere artistiche presenti all’interno della Pieve. Poi si salirà alla cupola per ammirare la Soncino medioevale dall’alto. Sarà inoltre visitato l’archivio parrocchiale con la presentazione di alcuni documenti inerenti la storia soncinese che saranno svelati per la prima volta. La durata della visita è di circa 1 ora con partenza alle 15 e alle 16.30. E’ obbligatoria la prenotazione. Il costo è di €. 5,00 a persona. Gli appuntamenti per il mese di aprile sono: Domenica 3, 10 e 24 aprile. Lunedì 18 (Pasquetta) e 25 aprile.

Continuano anche le visite guidate serali ai sotterranei della Rocca sforzesca di Soncino. Una proposta unica nel panorama turistico locale. Sarà possibile visitare alcune strutture sotterranee della Rocca sforzesca in un suggestivo ambiente fatto di luci e ombre dove la storia compare in ogni angolo. Da intriganti episodi storici a leggende accattivanti fino ad arrivare a misteri ancora insoluti del fortilizio sforzesco: tutto questo accadrà in una magica serata che non dimenticherete presto. La durata della visita è di circa 1 ora e mezzo con inizio alle 20.45. E’ obbligatoria la prenotazione. Il costo è di €. 10,00 a persona. Gli appuntamenti per il mese di aprile sono: Sabato 9 e 23.

