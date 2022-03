Doveva essere un incontro di natura tecnica ma è degenerato poi in bagarre: il sindaco Gianluca Galimberti ha dovuto placare gli animi al termine dell’incontro in sala Quadri sul futuro di Area Donna, annunciando la convocazione di un consiglio comunale aperto sul tema della sanità cremonese, a cui sarà invitato anche il dg dell’Asst Giuseppe Rossi. E quello sarà il luogo per parlare di scelte politiche.

Il sindaco ha anche preannunciato che la settimana prossima ci sarà il primo incontro del tavolo interistituzionale (Asst – Ats – Regione ed enti locali) per la realizzazione del nuovo ospedale e ha sottolineato che nel protocollo d’intesa gli enti locali dovranno essere coinvolti anche per quanto riguarda il riordino della sanità territoriale (Case di Comunità e medicina di base). Tema già dibattuto diverse volte con ordini del giorno della maggioranza, senza che mai il consiglio sia riuscito a trovare l’unanimità: su questo c’è stato un ulteriore battibecco, al termine dell’incontro su Area Donna, tra il consigliere Carlo Malvezzi (Forza Italia) e lo stesso sindaco: “I verbali delle sedute di consiglio sono lì da vedere”, ha detto in sostanza Galimberti, riferendosi alla mancata approvazione da parte del centrodestra di testi che andavano a criticare il modello di sanità lombarda. Mentre la segretaria della funzione pubblica Cgil Sabrina Negri ha invitato chi sta dalla stessa parte politica del presidente Fontana e della vice Moratti ad intercedere direttamente per il mantenimento di servizi come Area Donna, dando ascolto alle richieste della cittadinanza. gb

