Il “ragazzo di campagna” Renato Pozzetto ha fatto tappa, ieri a pranzo, alla trattoria Lupi di Costa S.Abramo, il ritorno di un habitué per il titolare Giuseppe Franzosi che ha accolto l’amico dopo due anni di stop a causa del Covid. Pozzetto si è fermato a pranzo, come era solito fare negli anni passati quando passava da Cremona per le Mille Miglia.

