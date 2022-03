Si è svolto ieri, mercoledì 30 marzo, un momento di confrontosul tema dell’incremento del costo dei materiali da costruzione e del difficile momento che sta vivendo il settore dell’Edilizia. All’incontro hanno preso parte il vicesindaco del Comune di Cremona Andrea Virgilio, il consigliere regionale Matteo Piloni e l’onorevole Luciano Pizzetti.

Un occasione, per Ance Cremona, di fare il punto sulla situazione e per portare le istanze degli imprenditori delle nostra provincia ai rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Tra le richieste dell’associazione dei costruttori edili, “che il Governo preveda la possibilità di equilibrio delle condizioni contrattuali dei lavori pubblici e privati sia in termini di costi che di tempi; che la Regione proceda ad una revisione urgente ed effettiva del prezzario regionale, riconoscendo un aumento del 20% dei prezzi di tutte le lavorazioni e di circa il 40% per quelle contenenti bitume; che gli Enti territoriali adeguino i prezzi delle opere in progettazione per tener conto dei rincari prima di indire le procedure di gara”.

Presenti all’incontro, il presidente Carlo Paolo Beltrami, il vicepresidente Gianfranco Ciboldi, il presidente di Cassa Edile Giovanni Musoni, il presidente dell’Ente Scuola Edile Cremonese-Cpt Eugenio Villa, il tesoriere Nicola Bonioli, il consigliere Massimo Vago, il presidente del Gruppo Giovani Paolo Beltrami, il vicepresidente del Gruppo Giovani Stefano Zuccherofino, il direttore Laura Maria Secchi.

“Un confronto costruttivo che ha consentito di poter esprimere le proprie preoccupazioni, ma anche alcune soluzioni volte ad evitare una sospensione a breve dei cantieri sia pubblici che privati” fa sapere Ance.

Al termine dell’incontro il Vicesindaco Virgilio ha fatto un breve cenno alle imprese in merito al programma delle opere pubbliche da poco approvato in Consiglio comunale a Cremona.

Martedì 29 marzo 2022, inoltre, il presidente di Ance Lombardia Tiziano Pavoni ha incontrato l’assessore regionale alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile Terzi, alla quale sono state presentate le proposte formulate dal sistema Ance regionale lombardo, finalizzate al superamento del difficile momento che il settore sta attraversando a causa dell’aumento del costo dei materiali da costruzione e del rincaro delle tariffe energetiche, con la nota conseguenza del rischio di fermo dei cantieri, con ripercussioni sui progetti avviati con il Pnrr.

Regione Lombardia si sta attivando per farsi portavoce con il Governo affinché vi sia una proroga delle concessioni dei contributi pubblici oltre ad una ridefinizione del prezziario regionale, nonché alla previsione di ulteriori misure per sostenere le imprese ed i lavoratori del settore, che a causa dell’incremento dei costi delle materie prime dovute anche al conflitto in Ucraina e alle conseguenti sanzioni alla Russia, impattano sui costi di importazione.

