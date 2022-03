La foto in cui Fedez esce dall’ospedale San Raffaele mano nella mano con la moglie, l’imprenditrice digitale cremonese Chiara Ferragni, è quella che i suoi fan aspettavano da tempo: il cantante ha fatto ritorno a casa dopo l’operazione di rimozione di un tumore al pancreas da parte dei medici del San Raffaele di Milano. Mercoledì sera Fedez aveva rivolto alla moglie una romantica dedica su Instagram: “Grazie per essere la mia roccia, sempre”. Oggi invece il pensiero è stato rivolto anche al personale sanitario. “Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare al vita. Grazie al prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”. La stessa foto è stata pubblicata da Chiara Ferragni che con un post in inglese ha anche ringraziato Fedez per la sua forza: «Grazie al mio meraviglioso marito per lottare così duramente e per essere così coraggioso per la nostra famiglia». Fedez è stato accolto a casa dal figlio Leone e dalla secondogenita Vittoria con festeggiamenti come sono i bimbi sanno fare. fb

© Riproduzione riservata