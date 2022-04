È stata tra i protagonisti della prima puntata di tag, il nuovo programma di Cremona1 dedicato ai ragazzi: Caterina Martani, di Monticell, studentessa al liceo Manin di Cremona, indirizzo linguistico, sarà in gara al Campionato nazionale delle lingue. Dopo una fase selettiva, che si è svolta a livello di istituto, Caterina si è classificata tra i primi dieci a livello

nazionale per la lingua tedesca, aggiudicandosi così la possibilità di partecipare alle finali, che si terranno a Urbino.

La prova si svolgerà in presenza il 28 e il 29 aprile nella sede dell’Università Carlo Bo. Le gare sono divise in 4 lingue – inglese, francese, spagnolo e tedesco – e Caterina martani, in rappresentanza del liceo Manin, è l’unica studentessa dell’intera provincia di cremona ad essersi aggiudicata un posto in finale a questo campionato.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata