Circa 88 milioni di euro nel prossimo triennio: a tanto ammonta la spesa per le opere pubbliche del Comune di Cremona, che ha approvato il relativo Piano in consiglio comunale nei giorni scorsi. Di questi soldi, circa 57 milioni arrivano da contributi statali e 20 dalla Regione. Inoltre il Comune recupera 7 milioni dalle alienazioni.

Gli interventi previsti vanno dall’edilizia scolastica a quella residenziale pubblica, ma anche la manutenzione del verde, la rigenerazione urbana, la riqualificazione di impianti sportivi e il ripristino della viabilità.

Tra le voci più rilevanti del piano ci sono gli interventi già annunciati, da realizzare grazie alla vittoria di bandi statali, come la riqualificazione del complesso Museo Civico, Biblioteca Statale e Palazzo Soldi, per 13 milioni, l’intervento lungo l’asta via Mercatello-via Aselli, per 15 milioni. Altro importante intervento è la riqualificazione di Palazzo Duemiglia, che costerà poco più di 5 milioni, così come un milione è destinato per il centro civico del Boschetto. Circa 1,6 milioni serviranno invece per riqualificare l’ex area Frazzi.

Si prevedono poi una serie di interventi di manutenzione di edifici vari, come ad esempio Palazzo Cittanova, o di riqualificazione di edifici scolastici con eliminazione amianto e adeguamento sismico. 260mila euro sono stati stanziati per la realizzazione della nuova colonia felina in via Brescia.

Anche lo sport avrà la sua parte: si prevede il rifacimento della pista di atletica leggera del campo scuola, per 750mila euro, mentre diverse strutture sportive verranno riqualificate con eliminazione dell’amianto. 2,4 milioni sono destinati a recupero di impianti sportivi vari.

Per quanto riguarda la viabilità, particolare attenzione al cavalcavia del cimitero, ma anche al rischio allagamenti: a questo proposito vengono stanziati quasi 500mila euro per interventi idraulici al sottopasso di via Bergamo, per quelli di via Monviso, per l’incrocio Via Ciria-via Trebbia, per Largo Marinai d’Italia e per Largo Moreni.

Non ultimi, all’attenzione dell’amministrazione sono anche parchi e aree verdi. A questo proposito, stanziati 500mila euro per il ripristino dei giardini di piazza Roma, 180mila euro per i giardini di piazza Castello, 326mila euro per parco Sartori, 200mila euro per il parco Tognazzi e altrettanti per la interventi sul verde di viale Lungo Po Europa.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata