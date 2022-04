La minoranza in consiglio comunale interviene sulla vicenda delle dimissioni di alcuni componenti del Comitato Parenti dell’Azienda Cremona Solidale, esprimendo preoccupazione: “Se da un lato abbiamo apprezzato il tempestivo intervento del Direttore Generale Alessandra Bruschi, che ha fornito, tramite la stampa, alcune informazioni, non possiamo non censurare l’assoluto silenzio dell’Amministrazione Comunale, di cui Cremona Solidale è espressione” si legge in una nota firmata dai capigruppo, Carlo Malvezzi (FI), Alessandro Zagni (Lega), Marcello Ventura (FdI), Maria Vittoria Ceraso (Viva Cremona), Luca Nolli (M5S) e Pietro Burgazzi (Gruppo misto).

“Riteniamo che sia giusto e importante che, dopo questi due anni di stravolgimenti legati alla pandemia, e a seguito delle dimissioni dal Comitato Parenti, i cittadini debbano essere informati della situazione in cui si trova Cremona Solidale, degli eventuali problemi e criticità esistenti e delle azioni e delle intenzioni dell’Amministrazione Comunale riguardo l’ente. Per questo chiederemo la convocazione di una Commissione di Vigilanza che metta a tema questi argomenti” conclude la nota.

