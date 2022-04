Una settimana di eventi per festeggiare la trasformazione dell’istituto cremonese in Conservatorio Statale: è la rassegna “Il Monteverdi per la città” che si apre nel weekend con l’open day, consentendo al pubblico di partecipare alle lezioni e scoprire questa realtà musicale. La kermesse intende infatti mostrare da un lato la sinergia del Conservatorio con gli enti culturali del territorio, dal teatro Ponchielli al Museo del Violino, e dall’altro sottolineare come l’istituto sia accessibile non soltanto ai professionisti ma anche a chi vuole avvicinarsi alla musica.

Fra i numerosi concerti figura “Le nozze di Figaro” di Mozart in cartellone sabato 2 e domenica 3 aprile alle 20 al Teatro Monteverdi. La produzione, curata dalla docente di canto Maria Billeri insieme con il Maestro concertatore al pianoforte Roberto Arosio, è la prima opera organizzata dal Conservatorio dopo oltre dieci anni e porta in scena gli allievi che interpretano una selezione delle arie e dei recitativi.

