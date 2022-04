E’ uscito oggi, sabato 2 aprile, il primo romanzo del giornalista Roberto Moscarella, storico e apprezzato telecronista di “Diretta Grigirossa” su Cremona1. Il libro, “Un sogno grigiorosso”, racconta tutta la storia della Cremonese dalle origini all’era moderna vista con gli occhi di Lorenzo, “un giovane che si innamora quasi per caso di una squadra di Cremona, le cui vicende lo porteranno alla piena maturazione… e alla realizzazione di un sogno”.

Dalla prima partita allo stadio della Cremonese, il club girigiorosso accompagnerà tutta la vita del protagonista in tutto il suo percorso di crescita. 330 intense pagine di romanzo che parlano di amicizia, d’amore, di sport. L’autore sottolinea come sia “un libro per tifosi, ma non solo”. Il volume è disponibile su tutte le principali piattaforme di vendita al prezzo di 23,90 euro.

