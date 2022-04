Arrivata alla terza edizione “Verde Pulito”, l’iniziativa voluta dall’amministrazione di Sospiro in collaborazione con le associazioni di volontariato locali. Nella prima mattina di sabato, una quarantina di persone si sono ritrovate in piazza del comune armate di guanti da giardino, sacchi dell’immondizia e abbigliamento comodo e dopo la foto di rito sono partiti alla ricerca della spazzatura abbandonata.

Protagoniste le strade, ma anche i fossi, i parchi e le zone verdi. Tra gli obiettivi, il voler rilanciare anche dal basso l’importante tematica ambientale, per un’iniziativa apprezzata dalla comunità.

“Il senso di queste attività riguarda la sensibilità nostra e dei nostri cittadini verso l’ambiente” dice il sindaco di Sospiro, Fausto Ghisolfi. “C’è l’esigenza di vivere in un “verde pulito”, come fosse il giardino di casa nostra”.

Tra gli organizzatori, troviamo il gruppo ecologico “El Muroon”, l’associazione Carabinieri, la sezione locale della protezione civile e la Pro Loco di Sospiro. E proprio Marco Corsico, Presidente di Pro Loco, si dice soddisfatto della proposta e afferma: “Bisogna incentivare le nuove generazioni, i giovani che cresceranno ad avere sempre più un occhio di riguardo verso l’ambiente e la valorizzazione del territorio”.

A proposito di nuove generazioni, i giovani, i giovanissimi ma soprattutto le famiglie sono stati i veri protagonisti: ai più piccoli è stata anche consegnata una sacchetta con acqua ed un panino.

“La presenza non solo delle persone ma anche delle famiglie con i bambini è simbolo di una consapevolezza dello stare insieme che cresce anche nei più piccoli” prosegue il primo cittadino. “L’attenzione per l’ambiente parte dall’attenzione che ciascuno ha per il proprio territorio e per l’ambiente in cui vive; noi partiamo dal basso e facciamo quel poco, che in realtà è tanto, che possiamo fare”.

Le proposte poi proseguono nella giornata di domenica 3 aprile: unitamente al mercato di “Campagna amica”, dalle 9 alle 13 l’associazione Ludobus farà scoprire ai più piccoli i giochi di una volta e il lavoro del trottolaio.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata