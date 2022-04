Diversi interventi per intossicazione etilica nella notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile. Interessati due ragazzi e una ragazza, tutti maggiorenni, ma giovanissimi.

Il primo intervento è avvenuto poco prima delle 2 di notte a Crema quando è stato soccorso un ragazzo di 19 anni in via Griffini e trasportato in codice verde all’ospedale cittadino.

Non c’è stato bisogno di ricovero, invece, per una 21enne in via Brescia per il quale erano stati allertati i soccorsi poco dopo le 3.

All’alba di oggi, intorno alle 5.30, un’altra intossicazione etilica per un 21enne soccorso a Soino d’Adda e portato in ospedale a Crema in codice verde.

