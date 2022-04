Incidente, verso le 14,30 di oggi, alla rotonda di via Bergamo. Due le vetture che si sono scontrate, molto probabilmente a causa di una mancata precedenza. Coinvolti un 25enne e una donna di 52 anni. Sul posto i medici del 118 e gli agenti della polizia locale per i rilievi. I feriti, fortunatamente non sono gravi.

© Riproduzione riservata