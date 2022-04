La direttrice advocacy di Still I Rise, l’organizzazione fondata e diretta dal cremonese Nicolò Govoni, Giulia Cicoli è in viaggio nei paesi confinanti l’Ucraina per “capire meglio la situazione sul campo”. Attualmente si trova in Romania, a Bucarest, dove verrà raggiunta da Giovanni Volpe.

“Abbiamo deciso – spiega Cicoli – di portare avanti viaggio nei Paesi confinati con l’Ucraina per capire realmente qual è la situazione delle persone che scappano da quel Paese: vogliamo cercare di capire la situazione reale, dove vogliono andare queste persone e le loro necessità. Lo scopo è aggiornarvi sulle informazioni che troveremo”.

“Inizialmente – spiega ancora la direttrice advocacy – quando è scoppiata la guerra c’è stata una reazione da ‘tappeto rosso’ da parte dell’Unione Europea: tutte le persone in fuga possono entrare e muoversi liberamente e hanno subito la possibilità di avere i documenti. E’ una cosa molto bella, ma noi da anni lavoriano con persone di altra nazionalità che scappano da orrori simili e non hanno lo stesso privilegio”.

Dopo la Romania, la delegazione di Still I Rise si sposteranno in altri Stati: “E’ una crisi molto grande, vogliamo cercare di capire cosa potrebbe succedere in futuro e creare contatti per capire se c’è la possibilità di supportare, ora o in futuro, anche noi, ma non voglio fare promesse”.

© Riproduzione riservata