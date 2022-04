Due musei appartenenti al Sistema Museale “Cremona Musei”, l’Archeologico e il Museo del Violino, partecipano all’iniziativa “Disegniamo l’arte” promossa nell’ambito delle iniziative della carta Abbonamento Musei.

La carta “Abbonamento Musei Lombardia – Valle d’Aosta” è la tessera che permette ai possessori di accedere liberamente a musei, residenze reali, ville, giardini e altri luoghi aderenti al circuito.

Nato nel 2014, “Disegniamo l’arte” è lo speciale weekend di primavera dedicato ai bambini e alle famiglie per scoprire i musei del territorio attraverso il disegno e la creatività: un’occasione unica per reinterpretare le bellezze del patrimonio culturale e artistico regionale aperta a tutti i bambini e i ragazzi interessati.

Si inizia sabato 9 aprile, alle ore 15, al Museo Archeologico, con il laboratorio “Alta moda nell’antica Roma. Conosci e disegna gli abiti degli antichi romani”, durante il quale i bambini riprodurranno a matita sagome di corpi femminili e maschili – o ne utilizzeranno di già predisposte – e disegneranno gli abiti degli antichi romani con cui vestirle.

Il costo per la partecipazione all’attività è di 3,00 €, l’ingresso al museo è gratuito per i bambini, mentre il costo del biglietto per gli adulti è di 3,00 €.

Domenica 10 aprile, per tutto l’orario di apertura, sarà la volta del Museo del Violino, scrigno di preziosi tesori, che vive di una memoria antica e che lega indissolubilmente la storia dello strumento alla città di Cremona. Quando i crini dell’arco sfiorano le corde, le vibrazioni si diffondono nella cassa armonica e l’atmosfera si riempie di suoni. La musica evoca ricordi e suscita emozioni che in un battito di ciglia diventano colori.

Nelle postazioni dislocate nelle sale del Museo, con i materiali forniti dagli sponsor di “Disegniamo l’arte”, bambini e genitori potranno tradurre in disegno l’esperienza vissuta. I giovani protagonisti saranno affiancati nell’attività da alcuni studenti del Liceo Artistico di Cremona.

L’ingresso è gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni, accompagnati da due adulti paganti.

