Ladri vandali in azione nella notte al bar Festival di via Mantova, dove ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte, distruggendo tutto e rubando del denaro dalla cassa. Sono stati i gestori a rendersi conto di quanto accaduto, al momento di alzare le serrande, nella mattinata di mercoledì. Tutte le porte erano state danneggiate, con i vetri distrutti, mentre all’interno regnava il caos più totale: chiunque sia entrato, ha dato sfogo a una vera e propria furia distruttrice.

Il pavimento era costellato di pezzi di vetro, con bicchieri e bottiglie rotti, ma anche pezzi di cibo, con espositori rovesciati, bustini di tè e di patatine a terra. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Volante e della squadra Mobile della Questura, insieme alla Scientifica, per fare i rilievi del caso.

Ad aiutare gli agenti nell’identificazione del responsabile ci sono le telecamere di videosorveglianza, le cui immagini verranno esaminate con attenzione, per riuscire a dare un nome e un volto ai malviventi.

Laura Bosio

