Sperlari, in occasione dell’apertura dello spaccio di fronte alla fabbrica di via Milano, oggi pomeriggio ha consegnato 50 uova di cioccolato ai volontari dell’associazione Siamo noi, che prestano servizio nella Rsa cremonese, per essere distribuite agli anziani ospiti della casa di riposo.

Alla consegna hanno partecipato il direttore generale Alessandra Bruschi, il direttore sanitario Simona Gentile, il presidente di Siamo Noi Claudio Bodini, una rappresentanza dei responsabili delle Rsa, dei centri diurni e degli alloggi di via XI Febbraio e naturalmente i responsabili di Sperlari.

